Житель Александрова лишь через суд добился долгожданного ремонта городской дороги. Как стало...

Житель Александрова лишь через суд добился долгожданного ремонта городской дороги.Как стало известно, начиная с 2017 год, он и другие собственники земельных участков (и жилых домов), расположенных на улице Васильевская, в том числе многодетные семьи, неоднократно обращались в администрацию Александровского района по вопросу ремонта дороги.Однако, увы, проблема так и не решалась.Тогда житель города Александрова обратился в суд с исковым заявлением к администрации Александровского района. Мужчина пояснил:«… На протяжении всей дороги по улице Васильевская в городе Александрове, по которой осуществляется проезд к принадлежащему земельному участку, отсутствует надлежащее дорожное покрытие, что создает препятствие в ее использовании, проезду автотранспорта экстренных служб...» - информирует пресс-служба Александровского городского суда.Как итог: решением суда от 9 октября 2023 года заявленные требования были удовлетворены на 100%.Теперь администрация Александровского района Владимирской области обязана до 31 июля 2024 года (включительно) произвести ремонт (и обустройство) автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечив её содержание.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com