Жителям Владимирской области положена субсидия до 250 тысяч рублей на переход на индивидуальное...

Жителям Владимирской области положена субсидия до 250 тысяч рублей на переход на индивидуальное отопление.Итоги старта отопительного сезона подвели сегодня в правительстве региона. Как прошли коммунальный экзамен, рассказала министр ЖКХ области Елена Семёнова. В регионе отопление пустили раньше обычного - 14 сентября. Сейчас все объекты подключены к теплосетям. Но без сбоев не обошлось.Елена Семёнова, министр ЖКХ Владимирской области:- В Коврове 34 дома были подключены к системе отопления позже других, и в связи с прорывами на сетях и внутри домов управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На горячую линию министерства поступило около 90 обращений.Подобная ситуация с пуском тепла в Коврове не впервые. Были проблемы в Покрове. Последовали и кадровые решения. Во Владимиртеплогазе принято решение о смене руководителей филиалов в Коврове и Петушинском районе. Также Елена Семёнова напомнила о субсидиях при переводе на индивидуальное отопление - до 250 тысяч на жилое помещение. Для этого достаточно провести общее собрание собственников и подать документы в управляющую компанию, чтобы отключиться от централизованного отопления. Также 12 муниципальных образований перешли на оплату тепла по системе "одна седьмая". И уже в октябре граждане увидят разницу, отметила Елена Андреева, главный жилищный инспектор региона.Елена Андреева, главный жилищный инспектор Владимирской области:- Жители, которые платили 12 месяцев в году, увидят изменения. Те, у кого установлен прибор учёта, увидят фактические показания приборов.. Каждый месяц оплата будет больше или меньше в зависимости от того, какой был месяц.