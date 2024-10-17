Энергетики Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» провели урок по экологии и энергобезопасности для учеников школы № 43 во Владимире. Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов ..

Энергетики Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» провели урок по экологии и энергобезопасности для учеников школы № 43 во Владимире.Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология», призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде.О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме. Усвоить материал помогли красочная презентация, мультики и викторина, которую провел энергетик Теплослав. По завершении все ребята получили подарки от «Т Плюс» и сделали фото с героем комиксов на память.Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» регулярно проводят уроки энергобезопасности для детей в школах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках, выезжают в детские дома. За 2024 г. в мероприятиях приняло участие более 350 детей.О группе «Т Плюс»Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России.Количество клиентов (домохозяйств), получающих платежные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.О филиале «Владимирский»Филиал «Владимирский», работающий в составе группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы во Владимире, Иванове, Юрьев-Польском и Юрьев-Польском районе.В состав филиала входят:1. Владимирская ТЭЦ-2.2. Владимирские тепловые сети (26 котельных, 672 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (в т.ч. 94,94 км магистральных).3. Юрьев-Польские тепловые сети – 19 котельных, 78 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.4. Ивановские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.5. Ивановские городские тепловые сети – 157 км магистральных тепловых сетей в однотрубном исчислении.Совокупная установленная электрическая мощность – 1066 МВт.Совокупная установленная тепловая мощность – 2763,7 Гкал/чСовокупная длина теплосетей – 907 км в однотрубном исчислении.Общая численность сотрудников – 1516 человек.ПАО «Т Плюс»Реклама