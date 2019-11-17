Телеведущая посетила рок-битву от благотворительного фонда Друзья.
Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в прозрачной юбке.
Телеведущая посетила рок-битву от благотворительного фонда "Друзья".
Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в прозрачной юбке.
Мероприятие собрало
элиту бизнеса и множество российских знаменитостей. В числе актеров, музыкантов
и телеведущих была и Екатерина Андреева.
57-летняя звезда
выглядела стильно и экстравагантно. Она выбрала для выхода на публику молодежный
комплект, состоящий из черного жакета, белой футболки с принтом и прозрачной
ажурной юбки, надетой поверх черных лосин, передает . Внешний вид
Екатерины Андреевой не остался незамеченным.
Другие представители
шоу-бизнеса тоже выглядели эффектно. Анфиса Чехова
облачилась в женственное платье из кожи. Самый романтичный образ был у
владелицы галереи современного искусства Полины Аскери-Белоцерковской – длинное
белое платье.
3 Окт 2019 в 5:18 PDT
В последнее
время часто привлекает внимание поклонников своими фото и видео
с путешествий, которые регулярно публикует в "Инстаграм раз.
Напомним,
в феврале этого года ведущая Первого канала провела
отпуск в Танзании – в Национальном парке Серенгети. Там наблюдала
за дикими животными. Эти края она называет "своим миром".