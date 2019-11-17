Телеведущая посетила рок-битву от благотворительного фонда Друзья. Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в прозрачной юбке.

Телеведущая посетила рок-битву от благотворительного фонда "Друзья".Екатерина Андреева пришла на светское мероприятие в прозрачной юбке.Мероприятие собралоэлиту бизнеса и множество российских знаменитостей. В числе актеров, музыкантови телеведущих была и Екатерина Андреева.57-летняя звездавыглядела стильно и экстравагантно. Она выбрала для выхода на публику молодежныйкомплект, состоящий из черного жакета, белой футболки с принтом и прозрачнойажурной юбки, надетой поверх черных лосин, передает . Внешний видЕкатерины Андреевой не остался незамеченным.Другие представителишоу-бизнеса тоже выглядели эффектно. Анфиса Чеховаоблачилась в женственное платье из кожи. Самый романтичный образ был увладелицы галереи современного искусства Полины Аскери-Белоцерковской – длинноебелое платье.3 Окт 2019 в 5:18 PDTВ последнеевремя часто привлекает внимание поклонников своими фото и видеос путешествий, которые регулярно публикует в "Инстаграм раз.Напомним,в феврале этого года ведущая Первого канала провелаотпуск в Танзании – в Национальном парке Серенгети. Там наблюдалаза дикими животными. Эти края она называет "своим миром".