Синоптики центра погоды Фобос сообщили в воскресенье, что зима в столичном регионе начнется в четверг, 21 ноября.

Синоптики центра погоды "Фобос" сообщили в воскресенье, что зима в столичном регионе начнется в четверг, 21 ноября. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист Евгений Тишковец, в этот день в Москве установятся минусовые температуры. Похолодание принесет арктический антициклон с остуженным субконтинентальным воздухом — ночью в четверг ожидается минус 7, днем — около ноля.В первые три дня новой недели сохранится пасмурная погода со слабыми осадками — плюс 4-6 в Москве, а по области от плюс 2 до 7.Таким образом, 21 ноября в Москве начнется климатическая зима. "В четверг мы возвращаемся к климатической норме, а в пятницу, субботу и воскресенье уже на 1-2 градуса будет холоднее, чем положено", — отметил Тишковец.