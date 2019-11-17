Президент Сирии Башар Асад дал эксклюзивное интервью корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному.

Президент Сирии Башар Асад дал эксклюзивное интервью корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному.Это интервью случилось в один из самых напряженных для Сирии и региона в целом периодов, возможно, поэтому президент Асад был настолько резким в формулировках и откровенным в оценках.Турецкие военные на севере республики, американский контингент на востоке, террористы фактически разбиты, но в Идлибе — анклав радикалов под зонтиком Анкары, переговоры с лидерами курдских формирований, которых уже предавали американцы, осложнены тем, что курды постоянно поглядывают в сторону Вашингтона. На этом фоне о международном праве помнят пара-тройка стран.Башар Асад перед командой "Мотор!" в личной беседе говорит: буду максимально прямо отвечать на прямые вопросы. Для Ближнего Востока нетипичная позиция.Асад говорил более 40 минут и слово сдержал — отвечал на вопросы действительно откровенно. Россия препятствует реализации сценариев, которые противоречат интересам стабильности в регионе и планам западных стран уничтожить сирийскую государственность. У правительства Сирии нет проблем с курдами, есть противоречия с формированиями, которые действуют под руководством американских военных и поддерживают идеи сепаратизма. Вашингтон действует в Сирии как бандитская группировка.- В связи с действиями США здесь, в первую очередь вокруг сирийской нефти, не считаете ли вы, что это — государственный бандитизм? И какие потери экономические несет Сирия в связи с действиями Вашингтона?- Вы точно выразились. Не только потому, что они воруют нефть, а потому, что США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Хочу напомнить вам об одном моменте, который серьезнее, чем описание США как бандитов. Одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам, проще говоря, мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попрание международного права, гуманитарных основ, — подчеркнул Башар Асад.Глава Сирии даже предупредил США о последствиях оккупации.- Если оккупанты останутся, то иракский сценарий является примером для американцев. Результат был неожиданным для них, но мы в Сирии предвидели его. Я говорил в одном из интервью после вторжения американцев в Ирак в 2003 году, что оккупация даст повод для формирования военного сопротивления. Так и американское присутствие в Сирии породит военное сопротивление, которое приведет к потерям среди американцев и впоследствии к их уходу, — считает Асад. — Я очень рад встрече с вами и хочу передать через вас добрые пожелания дружественному и братскому российскому народу. Теперь нас объединяют не только совместные семьи, как это было в прошлые десятилетия, а теперь и наша кровь смешалась в борьбе с терроризмом.