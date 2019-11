Американский президент Дональд Трамп призывает лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее заключить сделку по денуклеаризации. Так глава американской администрации ответил на твит телеведущего Грэма Леджера о том, что в Северной Корее назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена бешеной собакой, которую нужно забить палкой до смерти, пока не поздно.

Американский президент Дональд Трамп призывает лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее "заключить сделку" по денуклеаризации. Так глава американской администрации ответил на твит телеведущего Грэма Леджера о том, что в Северной Корее назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена "бешеной собакой", которую нужно "забить палкой до смерти, пока не поздно".Отмечается, что гнев КНДР вызван "оскорблениями" в адрес высшего руководителя страны Ким Чен Ына. Какое именно из высказываний Байдена вызвало такую реакцию, неизвестно."Господин председатель, Джо Байден, возможно, сонный и заторможенный, но он не "бешеная собака". На самом деле он несколько лучше, но я — единственный, кто может привести вас туда, где вам надо быть. Вам нужно действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!" — написал Трамп.Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019Посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мен Гиль ранее сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести американо-северокорейские переговоры в декабре, передает РИА Новости. По данным Национального агентства разведки Южной Кореи, именно в этом месяце могут пройти рабочие переговоры и саммит США-КНДР на высшем уровне.В диалоге по денуклеаризации между КНДР и США пока тупик: в ходе рабочих консультаций в Швеции в начале октября северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров по причине того, что США пришли на них с "пустыми руками". США, в свою очередь, назвали переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей".Пхеньян впоследствии несколько раз заявил, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.