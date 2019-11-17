Кети Топурия больше не скрывает от общественности своего нового парня. Певица продемонстрировала поклонникам любимого во всей красе.

Кети Топурия больше не скрывает от общественности своего нового парня. Певица продемонстрировала поклонникам любимого во всей красе.Слухи о новом романе Топурии начали появляться еще в конце лета. Певица подливала масла в огонь, размещая в своем "Инстаграм" фото с неким мужчиной, которого невозможно было распознать по частям тела, которые попадали в кадр.По всей видимости, Топурии надоело прятаться, и она наконец-то продемонстрировала любимого. Новым спутником Кэти оказался Лев Деньгов.Примечательно, что у Льва за плечами не самый простой жизненный путь. Мужчина пытался строить карьеру музыканта в Белоруссии, но потерпел крах. Кроме того, в его личной жизни произошла трагедия, которая наверняка отпечаталась на мировоззрении Деньгова.17 Ноя 2019 в 2:56 PSTВ Сети шутят о том, что экс-партнер Кэти Топурии рэпер Алексей Долматов не сможет узнать о том, что предмет его обожания теперь счастлива с другим. Гуф неоднократно публично заявлял, что он находится в черном списке в Инстаграм-аккаунте певицы.