В буферной зоне, на том участке, где украинские военные и милиция ДНР отвели подразделения, идет уничтожение минных заграждений. На месте подрывают мины, установленные на неизвлекаемость.

В буферной зоне, на том участке, где украинские военные и милиция ДНР отвели подразделения, идет уничтожение минных заграждений. На месте подрывают мины, установленные на неизвлекаемость. Ликвидировать их прямо здесь безопаснее, чем вывозить куда-нибудь. Работа продолжается. Взрывотехники обследуют территорию.Мы — в буферной зоне. Между противоборствующими сторонами. На запад отошли Вооруженные силы Украины, на восток — народная милиция Донецкой народной республики. На этом участке не стреляют — выполняются договоренности.Линия соприкосновения в Донбассе — примерно 400 километров. Стороны отвели войска на трех участках — у населенных пунктов Луганская, Золотое, Петровское. У каждого — по 2 километра в ширину, то есть всего шесть. Больше 300 километров — по-прежнему фронт, где Украина продолжает стрелять.А вот последствия совсем недавнего обстрела. Поселок на окраине Горловки. В одном из помещений спал мужчина. Ночью сюда прилетел снаряд. Этот поселок и многие другие обстреливаются постоянно. На линии соприкосновения за рамками участков, определенных для разведения сторон, — украинские военные Обстрелы — почти каждый день.Здесь по-прежнему живут люди. Линия фронта проходит вдоль населенных районов, всех не отселить. Признак непрекращающейся войны — обитаемые подвалы. Пять лет здесь живут люди. Подвал разбитой, обстреливаемой до сих пор школы на окраине Горловки. Людей все меньше, но они остаются.Эту женщину здесь зовут тетя Люся. Дольше всех живет в подземелье, прячась от артиллерийских ударов украинской армии. 5 лет — в тесной комнате, где только кровать, маленькая печь, телевизор и бумажная икона на стене. Чтобы не остаться без дела, вяжет для внуков.А вот другая школа. В центре Горловки. В 2015 году здание было уничтожено — его обстреляли, пробили крышу, стены. Сейчас восстановили. Идут уроки."Мы читаем Пушкина и Достоевского в оригинале. Мы можем изучать русскую прозу. Для нас сейчас это особое право — услышать и донести великое русское слово", — говорит Лариса Кузнецова, учитель русского языка.Рядом — кабинет украинского языка. На Донбассе для всех есть возможность говорить и читать свободно. Война не ожесточила этих людей.Школа №14 Горловки — как пример преодоления войны. Там, где были разбиты стены, не было даже крыши, теперь сад и мини-зоопарк, в клетках — попугаи, пережившие несколько обстрелов.Шанс, что снаряды больше не будут долетать до жилых районов, есть только в случае полного разведения сил по всей линии фронта. Первый этап завершится 4 декабря. Если это — начало выполнения всех прописанных в Минских соглашениях договоренностей, значит, надежда на установление прочного мира есть. Но в Донецкой республике опасаются провокаций. На Украине есть силы, заинтересованные в том, чтобы война не заканчивалась.