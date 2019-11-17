Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает наличия подвоха в словах бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о разведении сил в Донбассе. Украинский дипломат назвал это успехом российского президента Владимира Путина.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает наличия подвоха в словах бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о разведении сил в Донбассе. Украинский дипломат назвал это успехом российского президента Владимира Путина.По словам Джабарова, он не обольщается в отношении Климкина, который во главе украинского МИДа "проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику". Также сенатор отметил: разведение сил в Донбассе — успех всех стран нормандского формата, в том числе и России.В первую очередь это, конечно, успех народных республик — ДНР и ЛНР, заявил Джабаров в интервью RT."А наш президент Владимир Путин открыто выступает за выполнение Минских соглашений и решение всех спорных вопросов мирным путем", — добавил сенатор.Сам Климкин в своем заявлении также оговорился, что у Путина "к сожалению, много успехов". Успех с разведением сил в Донбассе "нужно еще реализовать, но символически он есть", добавил экс-министр.