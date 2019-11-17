Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская стали участниками нового реалити-шоу ЯнаСупер. В последнем выпуске пара сделала важное заявление на счет материнства.

Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская стали участниками нового реалити-шоу "ЯнаСупер". В последнем выпуске пара сделала важное заявление на счет материнства.Оказалось, что муж с женой хотят завести еще детей. Но, к сожалению, продюсеру не удается забеременеть из-за проблем со здоровьем. Рудковская даже прошла гормонотерапию в надежде забеременеть, но пока все их попытки оказываются тщетны."Если бы я стала жирной, но родила бы еще одного малыша, меня бы это не смущало. Но не получается самой выносить ребенка", – призналась Яна.Плющенко, в свою очередь, мечтает сразу о двух детках: еще одном мальчике и девочке. Ради этого он даже согласился прибегнуть к помощи суррогатной матери.Первое время фигурист был категорически против этой идеи. Но сильное желание завести других наследников, помимо Гном Гномыча, победило в борьбе с моральными принципами. Он даже готов поселить будущую суррогатную мать в их с Яной доме."Мы бы ее кормили, поили с ложечки. Рассмотрим этот вариант", – отметил спортсмен.Публикация от (@plushenkoofficial) 10 Ноя 2019 в 10:44 PSTНапомним, на данный момент супруги всецело поглощены воспитанием своего шестилетнего сына Саши, которого многие знаю, как Гном Гномыча. Мальчик пошел по стопам легендарного отца и тоже подался в фигурное катание. Кроме того, он часто участвует в различных фотоссесиях для журналов и ТВ.