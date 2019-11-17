Массовой потасовкой завершился матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханской командой Волгарь и махачкалинским клубом Легион Динамо. Инцидент произошел на стадионе Центральный в Астрахани. Игра завершилась ничьей 1:1.

Массовой потасовкой завершился матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханской командой "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо". Инцидент произошел на стадионе "Центральный" в Астрахани. Игра завершилась ничьей 1:1.После финального свистка главного арбитра матча игроки обеих команд вместо традиционны рукопожатий принялись выяснять отношения, вскоре перетекшие в массовое побоище, сообщает Спорт24.Ru. К полевым футболистам подключились запасные игроки, персонал обоих клубов и даже болельщики.Окончание матча "Волгарь" (Астрахань) — "Легион-Динамо" (Махачкала) pic.twitter.com/6iyjZEzI8L— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) November 17, 2019Также сообщается о том, что несколько человек упали на газон после нанесенных им ударов. Спустя несколько минут конфликт был исчерпан, а конфликтующие стороны разошлись по своим раздевалкам.