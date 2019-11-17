Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины Слуга народа Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов кандидата в депутаты перед выборами в парламент: с таким обвинением выступил бывший нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов кандидата в депутаты перед выборами в парламент: с таким обвинением выступил бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.По словам экс-депутата, у Арахамии есть гражданство США, полученное им как соучредителем американской компании TemplateMonster. В ней Арахамия проработал семь лет.Наличие американского гражданства у Арахамии было установлено в 2010 году в ходе судебного процесса по иску компании Microsoft против TemplateMonster. В процессе Арахамия значился как гражданин США."Арахамия имеет статус US Person — этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya", — заявил Мосийчук. По его словам, сокрытие этой информации является нарушением законов и Конституции Украины.IT-компания TemplateMonster разрабатывает и продает шаблоны сайтов и другие веб-решения. В 2014 году Арахамия со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку украинским военным, воевавшим в Донбассе. Указом президента Украины в 2014 году он был награжден орденом "За заслуги" III степени за волонтерскую деятельность, напоминает РИА Новости.На парламентских выборах этого года Арахамия избран депутатом от партии "Слуга народа". Он входит в комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и возглавляет депутатскую группу по межпарламентским связям с США.Конституция Украины запрещает своим гражданам иметь гражданство другой страны. Концепции введения двойного гражданства в стране только нарабатываются, что недавно подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Президент Владимир Зеленский ранее поручил ему разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям украинской диаспоры за рубежом.