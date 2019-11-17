В испанской Валенсии проходит гоночный уикенд в королевском классе мотоциклов – MotoGP. По ходу гонки произошел серьезный инцидент, в котором пострадал французский гонщик Жоанн Зарко. Он был сбит мотоциклом соперника, который проходил сложный поворот и не вписался в радиус.

В испанской Валенсии проходит гоночный уикенд в королевском классе мотоциклов – MotoGP. По ходу гонки произошел серьезный инцидент, в котором пострадал французский гонщик Жоанн Зарко. Он был сбит мотоциклом соперника, который проходил сложный поворот и не вписался в радиус.Поворот, на котором пострадал Зарко, оказался "ахиллесовой пятой" для многих участников, включая самого француза: он и несколько других пилотов зашли в кривую на слишком большой скорости и повылетали с трассы. Зарко, бросив машину, пытался пешком покинуть опасную зону и тогда в него влетел мотоцикл Икера Лекуоны.