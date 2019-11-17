Правительство Ирана пообещало помощь гражданам страны, по чьему материальному благополучию ударило недавнее повышение цен на топливо.

Правительство Ирана пообещало помощь гражданам страны, по чьему материальному благополучию ударило недавнее повышение цен на топливо. Финансовая господдержка, согласно указапрезидент Ирана Хасана Роухани, начнет выплачиваться уже с понедельника.Подорожание бензина вызвало в Иране беспорядки, охватившие 100 городов и поселков. Ряд манифестаций переросли в столкновения с полицией, пишет ТАСС.Впрочем, власти уверяют, что подавляющая часть из 87 тысяч протестующих "просто присутствовала" на акциях и вела себя мирно. Полиция задержала около тысячи участников демонстраций.Ряду зданий, в которых находятся офисы банков, магазины и частные лавки, нанесен существенный ущерб поджогами. За два дня сожжены или разграблены около 100 отделений банков и не менее 50 магазинов.Министерство информации Ирана пообещало сообщить гражданам о личностях "основных виновников беспорядков" и результатах расследования.В пятницу в Иране бензин подорожал в два раза — с 0,09 доллара в местной валюте до около 0,2 доллара за литр.