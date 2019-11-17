Наставник молодежной команды итальянского клуба Инвиктасауро был отправлен в отставку после победы своих подопечных над командой Марина Кальчо с разгромным счетом. Футболисты из Гроссето выиграли матч со счетом 27:0.

Наставник молодежной команды итальянского клуба "Инвиктасауро" был отправлен в отставку после победы своих подопечных над командой "Марина Кальчо" с разгромным счетом. Футболисты из Гроссето выиграли матч со счетом 27:0.Президент "Инвиктасауро" Паоло Брогелли поставил главному тренеру в вину неуважение к игрокам "Марины" и освободил его от занимаемой должности, сообщает Чемпионат.Com. "Мы шокированы результатом, который показали наши юниоры. Мы сожалеем о том, что обыграли "Марину" со счетом 27:0. Это не противоречит ценностям молодежного футбола – соперника надо уважать. Но этого не было сделано"."Я приношу свои искренние извинения клубу "Марина Кальчо" и заявляю, что совет директоров приняли единогласное решение уволить тренера. Наставники должны не только тренировать футболистов, но и воспитывать. Этого не было в матче против "Марины".