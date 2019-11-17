Мужская сборная России по керлингу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, проходящего в шведском Хельсингборге, одержала первую победу. Российские керлингисты взяли верх над командой Шотландии.

Мужская сборная России по керлингу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, проходящего в шведском Хельсингборге, одержала первую победу. Российские керлингисты взяли верх над командой Шотландии. Встреча завершилась со счетом 8:5.В матче против шотландцев сборную России представляли скип Сергей Глухов, Алексей Тимофеев, Антон Калалб и Алексей Тузов. Ранее россияне проиграли Италии (6:8) и Дании (4:6). Следующим соперником российской сборной станет Швейцария. Игра состоится 18 ноября.По итогам трех туров мужская сборная России делит шестую строчку таблицы чемпионата Европы с Данией, Италией и Нидерландами. Лидером является Швеция – единственная команда, имеющая три победы из трех возможных.