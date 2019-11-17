После недавнего интервью президента Франции Макрона британскому журналу The Economist, где Макрон поставил блоку НАТО диагноз смерть мозга, тема смысла самого существования НАТО вновь стала актуальной на Западе.

После недавнего интервью президента Франции Макрона британскому журналу The Economist, где Макрон поставил блоку НАТО диагноз "смерть мозга", тема смысла самого существования НАТО вновь стала актуальной на Западе. Более того, депутат германского Бундестага Юрген Триттин в статье для журнала Spiegel пишет: "На 70-м году своего существования Альянс является, скорее, лишь тенью самого себя, НАТО переживает экзистенциальный кризис".Экзистенциальный кризис — это ощущение бессмысленности существования на фоне глубокого чувства тревоги как раз по этой причине. Тоже вариант диагноза. Почти как "смерть мозга" от Макрона. В любом случае вся дискуссия по НАТО — это поиск новой роли блока — от расширения географической зоны ответственности до наделения НАТО функцией продвижения демократии в мире. Правда, во всех этих размышлениях важно избежать одной принципиальной ошибки, которую как раз делает Макрон ровно в том же интервью британскому The Economist. "НАТО была задумана как ответ врагу, как ответ на Варшавский договор", — считает Макрон.Минуточку. Ровно наоборот. День рождения НАТО — 4 апреля 1949 года. То есть не прошло и четырех лет после окончания Второй мировой, как бывшие союзники СССР в битве с фашизмом создали против СССР военный блок, куда кроме США вошли также Франция, Великобритания, Канада, страны Бенилюкса, Италия, Исландия, Норвегия, Дания и Португалия. Всего — 12 членов. И лишь более 6 лет спустя в ответ был оформлен Варшавский договор — 14 мая 1955 года. Как противовес НАТО, куда кроме СССР вошли также Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия.Поэтому, когда Макрон говорит, что НАТО была задумана как "ответ врагу", то с точностью наоборот — как угроза другу, с которым вместе воевали против фашизма и с которым вместе налаживали в Европе послевоенную жизнь. И если так, то создание НАТО было ничем не оправдано. Так же, как сейчас ничем не оправдано расширение НАТО на Восток и ничем не оправдано существование НАТО в условиях, когда Варшавский договор давно распущен. Макрон, правда, видит причину, по которой НАТО столь ценный военный союз для США, — коммерция. Страны НАТО для Америки — просто дойные коровы."Президент Трамп, и я это вполне уважаю, относится к НАТО как к коммерческому проекту. С его точки зрения, НАТО — это проект, где США действуют как своего рода геополитический щит взамен на компромисс о коммерческой эксклюзивности в покупке американского оружия. А Франция на это не подписывалась", — заявил Макрон.Здесь он зрит в корень. И при этом понимает, что краеугольный камень Альянса — пятая статья устава — уже не работает. Аргумент Макрона прост: если сирийские войска, защищая свою территорию, сейчас нападут на вторгшиеся турецкие силы, должна ли будет Франция объявить войну Турции, то есть другому члену НАТО? На эту головоломку пока не может ответить никто в Альянсе. Или если сирийские войска попытаются отбить свои нефтяные поля, которые американцы вдруг взялись неизвестно от кого охранять, то что, Франция должна объявить в рамках обязательств по НАТО войну Сирии? Понимаю, почему для Макрона уж лучше "смерть мозга НАТО", ведь из мертвой головы никаких таких команд и не может поступить.