13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Америку. В подарок привез то самое хамское письмо Дональда Трампа, в котором американский лидер призывал Эрдогана не быть дураком.

Автор: Дмитрий Киселёв13 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Америку. В подарок привез то самое хамское письмо Дональда Трампа, в котором американский лидер призывал Эрдогана "не быть дураком". Такое начало не предвещало ничего хорошего. И хотя Трамп в свойственной ему манере назвал переговоры "замечательными", результаты его точно не порадовали.Эрдоган — крепкий перец. Несмотря ни на какие уговоры и посулы, он наотрез отказался рвать с Россией договоренности на поставки в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400. Для Трампа, конечно, облом, он ведь всегда рад обеспечить американские военные предприятия многомиллиардными заказами.Но долго огорчаться ему сейчас — себе дороже, ведь процедура импичмента в самом разгаре. И Трамп — главная мишень для всех. Как для демократов, так и для своих — республиканцев. Только успевай уворачиваться.Автор: Валентин БогдановКонвейер импичмента крутится без сбоев. Последним пока что подвозят сотрудника посольства в Киеве Дэвида Холмса. На следующий день после июльского разговора Трампа с Зеленским, из которого и выросло дело о досрочной отставке, Холмс обедал в киевском ресторане с американским послом при ЕС Сондлендом. Тот звонил в Белый дом. Полный текст показаний доступен в письменном виде.Дэвид Холмс выступал за закрытыми дверями, но, как утверждает The New York Times, он слышал, как Сондленд сказал Трампу, что украинский президент сделает все, что будет необходимо для расследования. После звонка, со слов Холмса, Сондленд сказал, что ему плевать на Украину, а президента Трампа волнует только то, что касается его лично, в данном случае расследование дела Байдена, которое продвигал Джулиани.Для демократов это — важная деталь всего паззла, ведь Холмс — подчиненный действующего посла в Киеве Уильяма Тейлора и подтверждает его показания. Тейлор вместе с помощником госсекретаря Кентом были первыми, кто пришли давать публичные показания.Судя по щегольской бабочке, которую надел Кент, и возникшего в кулуарах репортера в образе дрэг-куин (так называют фриков, переодевающихся в женское платье), республиканцы, в общем-то, правы на счет балагана."Каналы "массажируют" эрогенные зоны своей аудитории. Никто не думает, что все по-настоящему. Они не глупы. Я когда-то работал на этих каналах и знаю их зрителей, они не глупы. Но они настолько ненавидят Трампа, что хотят слышать, что он очень плохой человек и, возможно, скоро его не будет. Но в основе своей это ложь", — считает Такер Карлсон, ведущий Fox News.Разрушить ее, как выяснилось, — это пара пустяков. Нужно только задавать правильные вопросы.Сложные переговоры Трампа и Эрдогана в Белом доме. Ледяное напряжение разлито в воздухе. Даже первым леди не по себе. Эмине Эрдоган и Меланья Трамп так и не сняли пальто. Мысли Трампа в тот момент были где-то в сирийском Курдистане.Хамское послание, турецкий лидер хозяину Белого дома привез назад. "Эти письма я сегодня вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что террорист Абди Шахин был собеседником такой страны, как Америка. Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан", — заявил Эрдоган.Но главное, что интересовало журналистов, — перспективы американских санкций в связи с поставками в Турцию российских комплексов С-400. Исключение Турции из программы производства F-35 не подействовало, и чтобы уговорить Эрдогана, Трамп к его приезду сколотил две группы оперативного убеждения — хорошие и плохие полицейские.Условно к первым можно отнести госсекретаря Майка Помпео и министра торговли Уилбур Росс. Условно ко вторым — пятерых сенаторов. Намек на принятые, но пока так и не активированные санкции. На другой чаше весов – 100-миллиардная торговая сделка, если Анкара скажет Вашингтону "да". Но Эрдоган так и не переубедился, о чем и сообщил на борту своего самолета, пересекавшего Атлантику в обратном направлении."Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400 . Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на американские системы ПВО Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но, покупая их, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право, за счет которого США строят свои расчеты", — сказал президент Турции.Эрдоган улетел, и у Трамп все-таки появилось время посмотреть слушания. Следом за Тейлором и Кентом в Конгресс позвали экс-посла в Киеве Мари Йованович, известную в узких кругах как Маша."Трамп подорвал веру украинских властей в том, что Соединенные Штаты проводят последовательную политику в отношении Украины и России, а также веру карьерных американских дипломатов в то, что служение такой политики является правильным", — сказала Йованович. В ответ президент США метнул в Йованович хлесткий твит.Трамп уволил Йованович еще в мае, то есть до скандала вокруг разговора с Зеленским. По ее версии, то были интриги трамповского адвоката Джулиани, сговорившегося с генпрокурором Луценко и украинскими проходимцами Фруманом и Парнасом. На бывшего мэра Нью-Йорка в прокуратуре Манхэттена уже завели дело, а демократы твит Трампа посчитали давлением на свидетеля.У тех, кто стремится представить Йованович честной служакой, короткая память. 17 лет назад она, работавшая заместителем посла в Киеве, действовала по отношению к украинской власти так же, как, по мнению демократов, недавно действовал Трамп.В 2002 году Госдеп заморозил 54 миллиона долларов помощи правительству Кучмы после того, как покопавшаяся в пленках майора Мельниченко Йованович обвинила украинские власти в нарушении санкционного режима против Саддама Хуссейна. Речь шла о радиолокационных системах "Кольчуга". Кстати, прямых доказательств того, что в США называют "услуга за услугу", в случае с Зеленским до сих пор нет. Белый дом публикует стенограмму первого разговора Трампа с новым украинским президентом. Без улыбки читать, это конечно, трудно."Мы ждем вашего визита. Слов не хватит, чтобы описать нашу прекрасную страну. Какие милые, добрые и дружелюбные здесь люди, какая вкусная у нас еда и как прекрасна Украина. Слова не могут в полной мере все передать, поэтому вам стоит приехать и увидеть самому", — настаивает Зеленский."Я согласен с такой оценкой и надеюсь в скором времени посетить Украину. Когда я проводил конкурс "Мисс Вселенная", Украина всегда была хорошо представлена", — говорит Трамп.На Украину Трамп так и не поехал, зато Конгресс все больше теперь похож на Верховную Раду. Кажется, еще чуть и чуть — и демократы с республиканцами сошлись бы в рукопашной."Это второй день полного провала Адама Шиффа и его режима секретности. Как мы видели, он устанавливает правила по ходу слушания. Он не позволяет нам использовать наше собственное время, время, отведенное республиканцам. Во время слушания меня прерывали около шести раз. Это просто нелепое злоупотребление властью со страны Шиффа", — заявила Элиза Стефаник, член Палаты представителей от республиканцев.И было бы ради кого. Йованович — свидетель еще более сомнительный, чем Тейлор. С Зеленским не общалась, с Трампом не виделась, телефонный разговор не слышала.Трампу тем временем предстоит очередное испытание. В штате Луизиана на выборах губернатора действующему демократу Белу Эдвардсу, который собрался на второй срок, бросил вызов малоизвестный, но пользующийся поддержкой президента США республиканец Бел Эдвардс. В другой раз бы и не заметили, но сейчас каждая избирательная кампания в Америке как референдум доверия хозяину Белого дома.