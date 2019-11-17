Очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ продолжился матчем в Поднебесной, где Куньлунь Ред Стар на своей площадке в Пекине принимал магнитогорский Металлург. Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ продолжился матчем в Поднебесной, где "Куньлунь Ред Стар" на своей площадке в Пекине принимал магнитогорский "Металлург". Хозяева одержали победу со счетом 3:1.Хоккеисты китайского клуба не дали возможности гостям взять верх. Авторами победных голов в составе "Куньлуня" стали Адам Кракнелл, Спенсер Фу и Люк Локхарт. Единственным ответом в исполнении игроков Магнитки стал гол Эрика О'Делла.Благодаря успеху в домашних стенах "Куньлунь" смог прервать неудачную серию из трех поражений. Теперь у клуба 29 очков и девятое место в Восточной конференции. Магнитка же прервала свою пятиматчевую победную серию. У клуба из Магнитогорска 33 балла и пятое место на Востоке.