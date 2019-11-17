Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что защита России белорусскими военными с западного направления в случае необходимости стоит безвозмездных поставок российских вооружений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что защита России белорусскими военными с западного направления в случае необходимости стоит безвозмездных поставок российских вооружений. Лукашенко уверен, что "люди в России" поняли бы, если бы армия Белоруссии получила оружие бесплатно или в аренду. Так белорусский лидер прокомментировал критику СМИ, которые обвинили Минск в желании получить истребители Су-30СМ бесплатно. Лукашенко парировал, что "ничего бесплатно" не хочет, а хочет, чтобы "это была приемлемая цена", пишет РИА Новости.Также Лукашенко отметил, что Белоруссия совместно с Россией поддерживает работу системы предупреждения о ракетных запусках. Как сказал президент, России предстояли бы очень существенные траты, если она захотела воссоздать систему противовоздушной обороны на своей территории."От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет", — сказал Лукашенко. В этой связи президент отметил, что не требовал от России пересмотреть договор об охране границы с целью получить большее финансирование."Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим", — заявил Лукашенко.Глава белорусского государства недоволен, что в России после "выставления счетов на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр" стали считать западного соседа "нахлебником". Лукашенко рассказал, что пять-семь лет назад Белоруссия представила цифры своих затрат, и сравнение показало, что "никто никому не должен".Лукашенко отказался назвать конкретные цифры военного сотрудничества с Россией, чтобы в РФ "не выбрали одно слово и не начали бомбить так, как и хочется"."Я не бухгалтер и считать не собираюсь", подытожил Лукашенко, ведь "родным и близким нечего делить", но, если надо, "давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят".