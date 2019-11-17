Российская лыжница Наталья Непряева завершила победой гонку на турнире в финском местечке Муонио. Россиянка первенствовала на дистанции 10 километров свободным стилем, преодолев расстояние за 26 минут 35,2 секунды.

Российская лыжница Наталья Непряева завершила победой гонку на турнире в финском местечке Муонио. Россиянка первенствовала на дистанции 10 километров свободным стилем, преодолев расстояние за 26 минут 35,2 секунды.Следом за 24-летней спортсменкой из России финишную прямую пересекла финка Кертта Нисканен. Она отстала от Непряевой на 15 секунд. Замкнула тройку лучших немецкая лыжница Виктория Карл (+10,9).Помимо Непряевой в десятку лучших также вошли еще две представительницы России: Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева. Они финишировали с шестым и десятым результатом соответственно.