Российский футболист Павел Мамаев проведет первый матч в составе нового клуба Ростов с момента своего освобождения из колонии. Это произойдет в товарищеском матче против бывшей команды полузащитника – Краснодара.

Российский футболист Павел Мамаев проведет первый матч в составе нового клуба "Ростов" с момента своего освобождения из колонии. Это произойдет в товарищеском матче против бывшей команды полузащитника – "Краснодара", который состоится в воскресенье, 17 ноября.Мамаев выйдет на поле стадиона "Краснодар", где и состоится игра, с первых минут. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поставил игрока в стартовый состав.Состав «Ростова» на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут