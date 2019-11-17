В Петербурге могут представить к наградам двух мужчин, которые спасли детей из тонущего автомобиля. Авария произошла накануне вечером на набережной Фонтанки. Машина по не ясной пока причине на ходу пробила ограждение и упала в реку. Случайные прохожие, не раздумывая, бросились в воду. Чем все закончилось?

В Петербурге могут представить к наградам двух мужчин, которые спасли детей из тонущего автомобиля. Авария произошла накануне вечером на набережной Фонтанки. Машина по не ясной пока причине на ходу пробила ограждение и упала в реку. Случайные прохожие, не раздумывая, бросились в воду. Чем все закончилось?На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что сначала водитель общается с инспектором ГИБДД, спокойно садится за руль, а затем машина медленно, но уверенно перескакивает через бордюр и ныряет в Фонтанку.Как потом объяснил сам виновник ДТП, он перепутал педали. В ледяную реку тут же бросились двое прохожих. Еще до того, как автомобиль успел полностью погрузиться под воду, они помогли выбраться мужчине и двум его внукам, которые были на заднем сиденье. Один — мальчик девяти лет, второй — пятимесячный младенец.Перепуганных и замерзших мальчишек отогрели в машине скорой помощи. Легкое переохлаждение — к счастью, только такой диагноз поставили медики. Вскоре после ДТП на месте были все экстренные службы города.Водолазы обследовали дно реки и саму машину. Она оказалась пуста. Вся операция по подъему автомобиля заняла не больше часа.Сейчас дети, их дедушка и оба спасителя находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает, но медикам нужно провести все необходимые процедуры перед выпиской. Уже сейчас в петербургском управлении МЧС говорят о том, что двух мужчин, бросившихся спасать тонувших людей в Фонтанке, нужно представить к награде.