Навстречу военным кораблям, которые Россия передаёт Украине спустя год после задержания, вышли украинские буксиры.

Навстречу военным кораблям, которые Россия передаёт Украине спустя год после задержания, вышли украинские буксиры. Как сообщают информагентства, три буксира находятся у южного берега Крыма в районе Гаспры. Точное место и время передачи судов пока не названо. Известно только, что встреча состоится 18 ноября.Прошлогодняя операция "Вторжение" украинского флота завершается возвращением боевых единиц обратно — в порт приписки Одесса. Военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" в сопровождении российской береговой охраны уже покинули керченский порт.Маршрут следования из Керченского пролива — сквозь арки Крымского моста, дальше в акваторию Черного моря. В нейтральных водах состоится передача. Несамоходные судна встретят украинские спасательные корабли. Оставшиеся полсотни километров до родины "москитная флотилия", именно так ее именуют на Украине, преодолеет на буксире.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал: "Корабли будут идти до точки встречи без какого-либо военного конвоя, вдоль полуострова идут наши территориальные воды и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту".Передвигаться с оружием в территориальных водах Российской Федерации незаконно, таковы нормы морского права. О соблюдении которых украинским морякам напомнили в очередной раз российские пограничники в ноябре прошлого года. Тогда в полной боевой готовности караван украинских ВМС без каких-либо согласований пытался прорваться через Керченский пролив.В нарушение всех законов и правил гражданского судоходства, с оружием на борту. А в составе корабельных экипажей — сотрудники СБУ. На полном ходу, насколько это позволяла техника, шли буквально на таран, опасно маневрировали, на просьбы остановится — не реагировали.В итоге украинскую корабельную троицу взяли на абордаж. Членов экипажа арестовали за незаконное пересечение российской границы. А корабли отбуксировали в Керченский порт. Провокация украинских властей не удалась. В сентябре в ходе обмена 24 арестованных моряка вернулись на родину. А сегодня отправляются домой украинские корабли. В соответствии с достигнутыми договоренностями "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" уже завтра вернутся на Украину.