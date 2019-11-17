Установлено, что подозреваемый, имея доступ к ключам от автомобиля, после проведения ремонтных работ совершал на нем поездки по личным делам...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 25-летнего мужчину по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством.В дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля марки «Ниссан» обратился 24-летний мужчина. Он пояснил, что некоторое время назад поставил свою машину в автосервис на Очаковском шоссе. Однако, приехав забирать автомобиль, обнаружил, что его нет на месте. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника – 25-летнего приезжего, который работал в автосервисе.Установлено, что подозреваемый, имея доступ к ключам от автомобиля, после проведения ремонтных работ совершал на нем поездки по личным делам.Также сотрудники полиции установили, что мужчина находится в федеральном розыске за мошенничество, о чем было сообщено инициатору розыска.Отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93