Рак легких на ранних стадиях может себя никак не проявлять, предупреждают медики. Или же симптомы могут быть нетипичными для онкологического заболевания, характерными для, например, простуды.

Рак легких на ранних стадиях может себя никак не проявлять, предупреждают медики. Или же симптомы могут быть нетипичными для онкологического заболевания, характерными для, например, простуды. Так, кашель, затрудненное дыхание, хрипоту, ночное потоотделение люди часто принимают за вирус. Остеопороз, жировые отложения в виде спасательного круга, боль в костях и утолщения кончиков пальцев тем более никак не увязываются со злокачественной симптоматикой.Врачи подчеркивают, что вышеуказанные симптомы не обязательно говорят о развитии онкологических процессов, но, как минимум, это повод пройти диспансеризацию, сообщает портал "Медикфорум".