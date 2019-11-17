Финалистка 16-го сезона шоу Битва экстрасенсов Николь Кузнецова страдает от тяжелой болезни. У девушки поражены органы дыхания.

Финалистка 16-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова страдает от тяжелой болезни. У девушки поражены органы дыхания.Ясновидящая опубликовала пост в своем "Инстаграм", в котором рассказала о страшном недуге. По словам экстрасенса, она болеет всю жизнь и вылечить это невозможно."Никак. Никогда. Никому", – отчеканила звезда.По ее словам, ей регулярно до конца жизни необходимо делать операции. Без них она просто не сможет полноценно дышать.Николь настолько часто бывает в больницах, что решила посчитать, сколько раз ей приходилось ложиться под нож. Это было непросто, так как она сбилась со счета еще полтора года назад."Сейчас посчитала по выпискам – сегодня была 298!" – заявила изумленная Кузнецова.Она отметила, что главной ее поддержкой является супруг – телеведущий спортивных программ на Первом канале Александр Седоков. "Если бы не он, растеклась бы я уже унылым 💩 еще лет 7 назад", – призналась ясновидящая.⠀14 Ноя 2019 в 5:07 PSTТакже она подчеркнула, что у нее нет надежды на появление голоса. Хирургические вмешательства не помогут ему стать громче.