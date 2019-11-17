Певец Дмитрий Маликов обожает искусство во всех его проявлениях. Он является не только первоклассным музыкантом, но и заядлым коллекционером картин.

Певец Дмитрий Маликов обожает искусство во всех его проявлениях. Он является не только первоклассным музыкантом, но и заядлым коллекционером картин.Любимым направлением исполнителя в изобразительном искусстве является авангард. А художником – Петр Кончаловский.Накануне стало известно, что артисту пришлось распрощаться с некоторыми экземплярами из своей личной коллекции. Пять ценных картин Кончаловского, выполненных в период с 1922-го по 1929-й год, он сдал в залог.Это уже не первый случай, когда Маликов идет на такой шаг. Два года назад Дмитрий уже передавал произведения в банк на несколько месяцев.6 Ноя 2019 в 12:35 PSTНо на этот раз срок значительно увеличился. Согласно документам, картины Кончаловского будут находиться в залоге до конца 2023 года.16 Окт 2019 в 11:34 PDTСам факт сдачи знаменитых работ певец скрывать не стал. Но о причинах, побудивших его пойти на это, он так и не рассказал журналистам. Маликов отметил, что это личная информация.Отметим, что музыкант распрощался лишь с малой частью своей коллекции. Тем временем, даже с этих пяти произведений он получил хороший доход. Ведь некоторые работы Кончалвского оцениваются в десятки миллионов рублей.