Певица порадовала поклонников откровенными снимками.
Ольга Серябкина предстала в своем Инстаграм в кружевном белом бюстгальтере.
Певица порадовала поклонников откровенными снимками.
Ольга Серябкина предстала в своем "Инстаграм" в кружевном белом бюстгальтере.
Артистка,
известная под псевдонимом MOLLY, вернулась из отпуска. Она сообщила, что пришло время
обновления.
"Перезагрузка. Так отключиться
от работы получается редко. Я долго работала без перерывов.
Но такой режим надо было чем-то разбавлять. И вот подмосковная
природа спасает меня. Но я врываюсь в работу уже завтра", -
написала Ольга Серябкина. При этом она добавила, что впереди – "много классного".
Исполнительница позирует в кадре
в лифе, расстегнутой
блузе и широких полупрозрачных штанах белоснежного цвета. Сексуальное фото
сразило фолловеров наповал.
15 Ноя 2019 в 7:55 PST
Пользователи
соцсети оценили образ артистки и отметили, что ей очень идет белый
цвет. "Какие сладкие груди",
"Такая милашка! Лучезарная. Просто прелесть, самая-самая!", "Какая же ты
сексуальная", "Хороша, чертовка", – осыпали комплиментами подписчики.
Напомним, ранее звезда впервые рассказала о драке с коллегой
и бывшей подругой Еленой Темниковой. Инцидент произошел после концерта, когда
девушки ехали в одном лифте. Потасовка стала апогеем их конфликта.
Как писали "Дни.ру",
сообщила, что певица первая начала бить ее по почкам и печени.
Артистка не сопротивлялась, но отвесила обидчице оплеуху. Позже исполнительницы
все же продолжили выступать вместе в группе SEREBRO, сошедшись на том, что напрасно дали волю эмоциям.