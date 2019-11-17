Певица порадовала поклонников откровенными снимками. Ольга Серябкина предстала в своем Инстаграм в кружевном белом бюстгальтере.

Певица порадовала поклонников откровенными снимками.Ольга Серябкина предстала в своем "Инстаграм" в кружевном белом бюстгальтере.Артистка,известная под псевдонимом MOLLY, вернулась из отпуска. Она сообщила, что пришло времяобновления."Перезагрузка. Так отключитьсяот работы получается редко. Я долго работала без перерывов.Но такой режим надо было чем-то разбавлять. И вот подмосковнаяприрода спасает меня. Но я врываюсь в работу уже завтра", -написала Ольга Серябкина. При этом она добавила, что впереди – "много классного".Исполнительница позирует в кадрев лифе, расстегнутойблузе и широких полупрозрачных штанах белоснежного цвета. Сексуальное фотосразило фолловеров наповал.15 Ноя 2019 в 7:55 PSTПользователисоцсети оценили образ артистки и отметили, что ей очень идет белыйцвет. "Какие сладкие груди","Такая милашка! Лучезарная. Просто прелесть, самая-самая!", "Какая же тысексуальная", "Хороша, чертовка", – осыпали комплиментами подписчики.Напомним, ранее звезда впервые рассказала о драке с коллегойи бывшей подругой Еленой Темниковой. Инцидент произошел после концерта, когдадевушки ехали в одном лифте. Потасовка стала апогеем их конфликта.Как писали "Дни.ру",сообщила, что певица первая начала бить ее по почкам и печени.Артистка не сопротивлялась, но отвесила обидчице оплеуху. Позже исполнительницывсе же продолжили выступать вместе в группе SEREBRO, сошедшись на том, что напрасно дали волю эмоциям.