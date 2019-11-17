Злоумышленницы договаривались с клиентами по телефону о встрече, затем представляли для выбора сотрудниц, принимали денежные средства и следили за внутренним распорядком...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двух женщин, подозреваемых в организации притона для занятия проституцией под видом массажного салона.В полицию поступила информация о том, что в массажном салоне на 1-й Брестской улице оказываются платные услуги интимного характера.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по указанному адресу задержали подозреваемых – 30-летнюю москвичку и 33-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что злоумышленницы осуществляли функцию администраторов заведения. Они договаривались с клиентами по телефону о встрече, затем представляли для выбора сотрудниц, принимали денежные средства и следили за внутренним распорядком.Также задержано пять приезжих женщин в возрасте от 18 до 35 лет подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией».Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60