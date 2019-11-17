Кабмин Украины снял ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду, установленное летом 2019 года. Отмена постановления, по заверениям правительства, позволит избежать отключений городов от газа из-за невыгодных ставок

Кабмин Украины снял ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду, установленное летом 2019 года. Отмена постановления, по заверениям правительства, позволит избежать отключений городов от газа из-за невыгодных ставок. И отопительный сезон пройдет без эксцессов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды Украины.Ранее в Киеве жители одного из многоквартирных домов вышли на улицу и перекрыли движение на проспекте Победы. В их доме не было тепла."Нафтогаз" в сентябре опубликовал список компаний-должников, из-за которых в ряде населенных пунктов может быть отключено отопление.