Мать прославившейся на весь мир грязной историей с изнасилованием Дианы Шурыгиной Наталья попала в больницу. 36-летнюю женщину госпитализировали в одно из столичных медучреждений.

Мать прославившейся на весь мир грязной историей с изнасилованием Дианы Шурыгиной Наталья попала в больницу. 36-летнюю женщину госпитализировали в одно из столичных медучреждений.Пациентку доставили с повреждением тканей на лице. У нее оказалась разбита бровь.По предварительным данным, родительница инстадивы пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает . В связи с чем у женщины диагностировали отравление.Врачи оказали пьяной Наталье всю необходимую помощь. После тщательного медицинского обследования мать Шурыгиной отпустили домой.12 Июл 2019 в 10:45 PDTОтметим, 20-летняя была замужем. Она связала себя крепкими узами с телеоператором Андреем Шляниным, который старше девушки на 12 лет. Молодые люди прожили в браке два года.Накануне в Сети появилась информация о разводе супругов. По словам звезды, это решение они приняли обоюдно.Как писали ранее , причиной такого поворота событий послужило ничто иное, как скука. Шурыгина заявила, что их отношения перешли на стадию бытовухи.