Ведущая программы Жить здорово на Первом канале Елена Малышева в последнее время все чаще стала оказываться в эпицентре скандалов. На этот раз доктор попала под шквал критики в Сети.

Ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева в последнее время все чаще стала оказываться в эпицентре скандалов. На этот раз доктор попала под шквал критики в Сети.Подписчики обвинили знаменитость в наплевательском отношении к их здоровью. По мнению фолловеров, на мольбы о помощи Малышева ограничивается сухими отписками."Читаю комментарии и не понимаю, Елена Васильевна, извините, к вам обращаются конкретно с просьбой, а вы или просто отписываетесь или даете ссылку в вашу клинику. Вы же знаете всех врачей и клиники. Скажите людям (конечно нас много нуждающихся), что вы не можете помочь, обращайтесь туда. Хотя многие хотят вашего содействия", "Много лет хотела к Вам обратиться т. к. не всем могу рассказать о своей проблеме, страдаю с детства. Сколько слез выплакала, думала только Вам смогу рассказать, а читая ваши ответы боюсь, что и мне дадите скупой ответ", – высказывались хейтеры."Вы врач или кто? Не своим делом занимаетесь", – отметил злопыхатель.31 Окт 2019 в 8:55 PDTСама телеведущая на подобные нападки ответов не дает. Судя по всему, она предпочитает не вступать в словесные баталии.