В подмосковных Мытища водитель внедорожника средь бела дня зарезал мужчину, который не так переходил дорогу. Злоумышленник ударил прохожего ножом в шею и спокойно поехал дальше. По ..

В подмосковных Мытища водитель внедорожника средь бела дня зарезал мужчину, который "не так" переходил дорогу. Злоумышленник ударил прохожего ножом в шею и спокойно поехал дальше.По данным местного следкома, пешеход скончался на месте. На данный момент водила задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.