В подмосковных Мытища водитель внедорожника средь бела дня зарезал мужчину, который не так переходил дорогу. Злоумышленник ударил прохожего ножом в шею и спокойно поехал дальше.
По ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2019-pod-moskvoj-voditel-sred-bela-dnya-zarezal-peshexoda-i-spokojno-uexal-po-delam.html" target="_blank">Под Москвой водитель средь бела дня зарезал пешехода и спокойно уехал по делам</a> - В подмосковных Мытища водитель внедорожника средь бела дня зарезал мужчину, который не так переходил дорогу. Злоумышленник ударил прохожего ножом в шею и спокойно поехал дальше.
По ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-11-2019-pod-moskvoj-voditel-sred-bela-dnya-zarezal-peshexoda-i-spokojno-uexal-po-delam.html]Под Москвой водитель средь бела дня зарезал пешехода и спокойно уехал по делам[/url] - В подмосковных Мытища водитель внедорожника средь бела дня зарезал мужчину, который не так переходил дорогу. Злоумышленник ударил прохожего ножом в шею и спокойно поехал дальше.
По ..