Актера Джонни Деппа можно по праву назвать одним из главных красивых мужчин Голливуда. У его фанаток появился шанс, ведь звезда снова стала холостяком. Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался.

Актера Джонни Деппа можно по праву назвать одним из главных красивых мужчин Голливуда. У его фанаток появился шанс, ведь звезда снова стала холостяком. Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался.24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях. Причиной стали непрекращающиеся судебные разбирательства артиста с Эмбер Херд.Друзья Глен утверждают, что процесс полностью захватил внимание Деппа. В один момент его уровень известности и непрекращающаяся битва с Эмбер стали для Полины слишком велики."Она ненавидела то внимание, которое ей приносили отношения, и находила их пугающими. Теперь она не покидает Россию и говорит, что все планы Деппа жениться на ней – полное безумие", – поведал инсайдер в беседе с корреспондентом Daily Mail.15 Ноя 2019 в 8:10 PSTОтметим, звездный союз продлился больше года. При этом известно о нем стало лишь в апреле текущего года. Примечательно, что Джонни старше Полины на 32 года. Между тем, матери танцовщицы сейчас 52.15 Ноя 2019 в 8:27 PSTПо слухам, голливудский актер собирался жениться на русской красавице. Ведь долгое время перед разрывом они жили вместе в доме Деппа в Лос-Анджелесе. Но прямо накануне предложения девушка вернулась на родину.