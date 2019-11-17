Спекуляции по поводу состояния здоровья американского лидера Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм считает опасными.

Спекуляции по поводу состояния здоровья американского лидера Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм считает опасными.Трамп вчера прошел медицинское обследование. И Гришэм пожаловалась в своем твиттере, что некоторым журналистам интереснее распространять слухи, в то время как она предоставляет честный и детальный отчет о результатах медицинского обследования первого лица государства.Ранее она говорила, что Трамп здоров и энергичен, пошел к врачам сейчас, потому что из-за президентской гонки в следующем году у него банально не будет времени.В прошлый раз Трамп был на диспансеризации в феврале. Его здоровье врачи назвали хорошим. Тогда президент весил 110 килограммов при росте 1,92 метра, его давление – 118 на 80.