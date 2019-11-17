В Гонконге полиция взяла штурмом баррикады, которые протестующие возвели на проездах к Политехническому университету и автомобильный туннель Кросс-харбор.

В Гонконге полиция взяла штурмом баррикады, которые протестующие возвели на проездах к Политехническому университету и автомобильный туннель "Кросс-харбор". Ключевой для автотранспорта путь связывает остров Гонконг с материком, пишет ТАСС.Студенты, составляющие большую часть защитников укреплений, забросали полицейских "коктейлями Молотова", снарядами из катапульт. В ход пошли даже луки - один из офицеров был ранен в ногу стрелой. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки.В Гонконге 18 ноября будут закрыты школы и детские сады. Антиправительственные акции усилились в начале ноября после гибели 22-летнего студента.