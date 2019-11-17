На прошедшей неделе внимание мировых СМИ было приковано к Латинской Америке. И не только из-за стремительной смены власти в Боливии.

На прошедшей неделе внимание мировых СМИ было приковано к Латинской Америке. И не только из-за стремительной смены власти в Боливии. Соседняя Бразилия принимала саммит БРИКС (это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Страны БРИКС уже более 10 лет координирует свои позиции в экономике и финансах, гуманитарной и социальной областях. Их позиции практически совпадают по международной повестке. И результаты — ошеломительные. "Пятерка" БРИКС уже на 12% обогнала страны "большой семерки" по такому показателю, как ВВП по паритету покупательной способности. На планете сформировалась влиятельная сила, с которой приходится считаться даже тем, кто до сих пор уверен, что мир однополярный.С военной портупеей и фотоаппаратами наперевес. Армия репортеров готовится к бою за лучший ракурс съемки. В БРИКС нет ведущих и ведомых стран. Равноправие, которое совместное фото только подчеркивает. Постояли с краю главы Китая и ЮАР, потом поменялись местами с лидерами России и Индии.Кроме стран-участниц на форум аккредитована пресса из Северной Америки, Европы, Азии. Вот внушительная делегация японских коллег. Мир разбирает БРИКС на цитаты. "Страны БРИКС должны взять на себя ведущую роль в ООН, проявив больше инициативы", — заявил Путин. "На саммите БРИКС Россия и Китай раскритиковали американский протекционизм". "Страны БРИКС сократили зависимость от доллара и все больше используют национальные валюты в торговых сделках"."Вы посмотрите, что происходит в экономике, посмотрите просто на цифры! В этом году уже БРИКС обошел страны "семерки" по объему ВВП по паритету покупательной способности. Кто это может не замечать? Это реальный, существенный фактор в мировых делах, и он будет возрастать", — заявил Владимир Путин.Российский президент — на российском автомобиле Аurus. Свой китайский лимузин "Красное знамя" привез и председатель КНР. Местные снимают кортежи — им интересно, чем заправляют заморские автомобили. В Бразилии основное топливо не бензин и не дизель. Как правило, заправляются этанолом — спиртом из сахарного тростника.На заправке мы купили канистру этанола, чтобы проверить, как выглядит эта жидкость. Она абсолютно прозрачная, совсем не похожа на бензин и пахнет спиртом. Бразилия — мировой лидер в производстве биотоплива. Когда цены на сахар падают, делают больше горючего, если продукт дорожает, тростник перерабатывают и в виде привычного сахара отправляют на экспорт.На время БРИКС административный квартал перекрыт, улицы пустые. У госслужащих — два дополнительных выходных. Прямо в городском парке всей семьей можно манго околачивать.В это время у руководителей стран БРИКС рабочий день в самом разгаре. Пленарное заседание, на котором подводили итоги первого десятилетия работы объединения и ставили задачи на будущее."Нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной международной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем", — считает Владимир Путин."Мы должны уделить особое внимание торговле и инвестициям. Общий объем торговли стран БРИКС составляет около 15% от мировой, в то время как население наших стран — более 40% населения планеты", — подчеркнул Нарендра Моди, премьер-министр Индии.В Бразилиа была и встреча за закрытыми дверями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков нашей съемочной группе рассказал, что Владимир Путин поднимал проблему контроля над вооружениями. "Он говорил о том, что действия США имеют негативный эффект. Фактически слом ДРСМД, полное неведение нас всех, какая будет судьба у СНВ-3, будет продление или нет, так как США никак не индексируют свою позицию. Во многом эта позиция разделяется участниками БРИКС", — сказал Песков.Уже самого президента на пресс-конференции журналисты спрашивают о ситуации в Сирии. С одной стороны, вроде бы очевидны успехи российской антитеррористической операции в регионе."Почему это "вроде бы" очевидны? 90% территории освобождены от террористов. И не просто освобождены — поставлены под контроль легитимного правительства Сирии, чего мы и добивались, что мы и сделали. Для всех стран существует угроза инфильтрации выхода боевиков с территории Сирии. Мы знаем трагические случаи, когда они наносили удары по некоторым европейским странам. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", — заявил глава российского государства.Просят Путина прокомментировать хаос в странах Латинской Америки. Политические кризисы поражают одну страну за другой. Венесуэла, Чили, Боливия…"Когда я смотрю на все, что происходит, например, в Боливии, о чем я думаю? Представляете, возникла ситуация, когда власти нет совсем, безвластие. Очень напоминает Ливию, хотя здесь нет прямого вооруженного вторжения извне, но страна на пороге хаоса находится", — считает Путин.И когда у соседей так беспокойно, Бразилия проводит БРИКС. Молится за мир в регионе отец Франциск — бразилец, который в 90-х стал православным священником. Владимир Путин в своем плотном графике нашел время встретиться со священнослужителем.Эту церковь отец Франциск построил на свои деньги несколько лет назад. Иконы тоже его руками написаны. "Президент Путин спрашивал меня, как я пришел в православие? Сам Бог меня привел в эту веру, у меня и жена православные. На воскресных службах у нас по 100-200 человек — это много для Бразилии", — рассказал священник.Один из прихожан — с именем, которое выдает в нем бразильца русского происхождения — Жасинто Анатолий Заболоцкий. Потомок эмигрантов, которые 100 лет назад из Сибири переехали за океан.Чего в Бразилии действительно много, так это кофе. Напиток разных сортов предлагали и лидерам на встречах, и журналистам в пресс-центре. В Бразилии — культ кофе.Бразилиа — другая сторона земли. Южное полушарие, где в ноябре — весна. Именно поэтому кофейные зерна такие маленькие, просто крошечные. Они только-только зарождаются. Урожай соберут в апреле-мае. Из одного из сортов сделают растворимый кофе и отправят на европейский контингент, в том числе и в Россию.Бразилия сейчас занимается восстановлением экономики. Президент вынужден идти на непопулярные меры — ООН поддержала решение Болсонару повысить к 2022 году пенсионный возраст на 5 лет. У женщин он составит 57, у мужчин — 62 года. Увеличится размер отчислений работающих в бюджет. Бюджетных предприятий станет меньше — Болсонару планирует провести приватизацию 12 аэропортов и 4 морских портов. Бюджет получит около 2 миллиардов долларов.Страна ищет новые варианты сотрудничества и опирается на партнеров по БРИКС. Россия готова достроить АЭС. "Росатом" здесь себя хорошо зарекомендовал."Мы действительно очень крепко вышли на рынок импорта изотопов для фармпрепаратов ядерной медицины. Бразильские поставщики подчеркивают качество российской продукции, обязательность", — подчеркнул Алексей Лихачев, директор "Росатома".Российская делегация предлагает партнерам по БРИКС присмотреться и к новому отечественному самолету МС 21. У объединения уже есть свой банк, теперь обсуждают общую платежную систему."Помимо того что это — альтернатива существующим другим системам, она дает возможность и активнее использовать в торговых операциях национальные валюты", — отметил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.Ценности у БРИКС общие. Путин пригласил своих коллег в Москву на парад в честь 75-летия Великой Победы. Приглашение получил и президент США Дональд Трамп. Значит, в мае возможна российско-американская встреча на высшем уровне."Приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным и верным шагом. Но это не нам решать. Но если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать", — сказал Владимир Путин.Так или иначе, а в следующем году России предстоит принять много гостей. Среди прочего наша страна — еще и председательствует в БРИКС. Летом "пятерка" соберется вместе в Санкт-Петербурге.