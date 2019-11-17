Полузащитник испанской Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич намерен сменить клубную прописку. 31-летний хорват может оказаться в туринском Ювентусе. Игрок средней линии поля считает Старую синьору убедительным проектом.

Полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич намерен сменить клубную прописку. 31-летний хорват может оказаться в туринском "Ювентусе". Игрок средней линии поля считает "Старую синьору" убедительным проектом.Впрочем, Ракитич сможет пополнить "Юве" в случае, если тот продаст одного из своих действующих полузащитников. Как сообщает "Спорт-экспресс", одним из кандидатов на уход из "Ювентуса" является француз Блез Матюиди, контракт которого истекает как раз по окончании текущего сезона.В свою очередь, "Барселона" тоже не против расстаться с Ракитичем, о чем в клубе уже ранее и сообщали. Известно, что с продажи хорвата в клубе из столицы Каталонии рассчитывают выручить порядка 35 миллионов евро.