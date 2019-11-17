Ольга Бузова который день не перестает быть в центре общественного внимания. На певицу свалился шквал критики после того, как она объявила о намерениях участвовать на Евровидени. После того, как представители Первого канала категорически опровергли причастность певицы к песенному конкурсу, за артистку заступился продюсер Ласкового мая Андрей Разин.

Ольга Бузова который день не перестает быть в центре общественного внимания. На певицу свалился шквал критики после того, как она объявила о намерениях участвовать на "Евровидени". После того, как представители Первого канала категорически опровергли причастность певицы к песенному конкурсу, за артистку заступился продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.Разин обнародовал длинный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Он назван заявление представителей Первого канала касательно Бузовой "позором"."Во-первых, могу рассказать, что у Ольги Бузовой больше поклонников, чем у вас, зрители "Первого канала". Во-вторых, она пользуется огромным уважением не только в нашей стране, но и во всем мире", – написал Разин. При это продюсер подтвердил, что считает Бузову самой бездарной певицей всех времен и народов."Ну что, экстравагантность сегодня Европе нужна, а я считаю, что Бузова самая экстравагантная в России. Но, конечно, самое страшное в моей жизни, чего я больше всего боюсь, это, если, не приведи господь, запоет Ксения Собчак", – продолжил Разин. Таким образом, продюсер буквально спас побитую народной молвой Ольгу.16 Ноя 2019 в 12:38 PSTНапомним, ранее информацию о том, что ведущая реалити-шоу "Дом-2" может представить Россию на "Евровидении" прокомментировал Иосиф Пригожин. По мнению продюсера, на конкурсе выступали артисты хуже Ольги Бузовой.Супруг певицы Валерии заявил, что никто не может запретить поющей телеведущей принять участие в международном конкурсе. "Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали", – отметил он.