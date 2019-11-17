Ольга Бузова который день не перестает быть в центре общественного внимания. На певицу свалился шквал критики после того, как она объявила о намерениях участвовать на Евровидени. После того, как представители Первого канала категорически опровергли причастность певицы к песенному конкурсу, за артистку заступился продюсер Ласкового мая Андрей Разин.
Ольга Бузова который день не перестает быть в центре общественного внимания. На певицу свалился шквал критики после того, как она объявила о намерениях участвовать на "Евровидени". После того, как представители Первого канала категорически опровергли причастность певицы к песенному конкурсу, за артистку заступился продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.
Разин обнародовал длинный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Он назван заявление представителей Первого канала касательно Бузовой "позором".
"Во-первых, могу рассказать, что у Ольги Бузовой больше поклонников, чем у вас, зрители "Первого канала". Во-вторых, она пользуется огромным уважением не только в нашей стране, но и во всем мире", – написал Разин. При это продюсер подтвердил, что считает Бузову самой бездарной певицей всех времен и народов.
"Ну что, экстравагантность сегодня Европе нужна, а я считаю, что Бузова самая экстравагантная в России. Но, конечно, самое страшное в моей жизни, чего я больше всего боюсь, это, если, не приведи господь, запоет Ксения Собчак", – продолжил Разин. Таким образом, продюсер буквально спас побитую народной молвой Ольгу.
16 Ноя 2019 в 12:38 PST
Напомним, ранее информацию о том, что ведущая реалити-шоу "Дом-2" может представить Россию на "Евровидении" прокомментировал Иосиф Пригожин. По мнению продюсера, на конкурсе выступали артисты хуже Ольги Бузовой.
Супруг певицы Валерии заявил, что никто не может запретить поющей телеведущей принять участие в международном конкурсе. "Если есть желание такое у нее, то пусть выступает. Там и похуже люди бывали", – отметил он.