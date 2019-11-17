Российский нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин продолжает яркие выступления в новом клубе. В матче регулярки НХЛ против Флориды (3:4) он установил личный рекорд по игровому времени и продолжает штурмовать одно из клубных достижений.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин продолжает яркие выступления в новом клубе. В матче "регулярки" НХЛ против "Флориды " (3:4) он установил личный рекорд по игровому времени и продолжает штурмовать одно из клубных достижений.В игре против "пантер" Панарин провел на льду 27 минут 57 секунд, что стало его личным рекордом по количеству игрового времени в НХЛ.Кроме того, в этой встрече россиянин стал автором одного гола и результативной передачи, продлив свою серию: он набирает очки в 11-м подряд матче своего дебютного сезона в "Рейнджерс". Наивысшее достижение принадлежит Майку Роджерсу, в сезоне 1981/82 забивавшего в 16 играх кряду. Второе место – у Уэйна Гретцки (15).Point streak: 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/p7QAAa4TZc— New York Rangers (@NYRangers) November 17, 2019Напомним, что Панарин перешел из "Коламбус Блю Джекетс" в "Нью-Йорк Рейнджерс" по окончании предыдущего сезона. Контракт Панарина обошелся "джерс" в 81,5 миллиона долларов.