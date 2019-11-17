Позиции Россия и Китая полностью совпадают в том, что вмешательство во внутренние дела стран со стороны других неприемлемы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Позиции Россия и Китая полностью совпадают в том, что вмешательство во внутренние дела стран со стороны других неприемлемы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".На неделе Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, встреча состоялась на полях саммита БРИКС в Бразилии. Отвечая на вопрос, не обсуждается ли во время переговоров совместное противодействие политике США, Песков отметил, что лидеры каждый раз акцентируют "полное совпадение точек зрения относительно неприемлемости какого-либо вмешательства извне во внутренние дела всех стран", включая Россию и Китай.Также обсуждается неприемлемость "навязывания какой-то одной системы ценностей другим странам"."Вот об этом говорится каждый раз и подчеркивается полное согласие Путина и Си Цзиньпина на этот счет", — подчеркнул Песков.