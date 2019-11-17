В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в воскресенье отказались раскрыть Интерфаксу подробности операции по возврату Украине боевых кораблей.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в воскресенье отказались раскрыть "Интерфаксу" подробности операции по возврату Украине боевых кораблей, задержанный в прошлом году в Керченском проливе. Пограничники уточнили, что возврат проходит в рамках договорённости между Украиной и Россией. В настоящий момент малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу" буксируются в нейтральные воды в нескольких десятках миль от Одессы."Передача украинской стороне состоится 18 ноября", — уточнили в пресс-службе.Как заявил глава группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов, передача кораблей украинской стороне может означать как их исключение из списка вещественных доказательств, так и передачу на ответственное хранение.25 ноября 2018 года корабли Погранслужбы ФСБ РФ задержали два украинских катера и буксир за следование через территориальные воды России без разрешения и опасные маневры.