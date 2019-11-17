Москва начала процесс дедолларизации в связи с напряженностью в отношениях с Америкой и последовавшими за ней санкциями.

Москва начала процесс дедолларизации в связи с напряженностью в отношениях с Америкой и последовавшими за ней санкциями, пишет Les Echos.Так, были заключены соглашения о валютных свопах со странами, находящимися в аналогичном положении; это Иран, Китай и Турция. Количество резервов в валютах стран БРИКС увеличено – это способствовало торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил 125 миллиардов долларов.Продажа доллара позволит России стабилизировать курс рубля и снивелировать его падение на 17% в 2018 году.Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что Минфин планирует понизить долю доллара в структуре ФНБ в 2020 году. Президент ВТБ Андрей Костин считает, что у России есть все предпосылки для экономического роста при дедолларизации международных сделок. Российские банки и компании смогли снизить свою зависимость от иностранного финансирования, подчеркнул банкир.