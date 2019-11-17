Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала чемпионкой турнира в столице Тайваня Тайбэе, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов. В финальном поединке 29-летняя россиянка одержала победу над венгеркой Тимею Бабош.

Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала чемпионкой турнира в столице Тайваня Тайбэе, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов. В финальном поединке 29-летняя россиянка одержала победу над венгеркой Тимею Бабош.Имевшая на турнире третий номер посева Дьяченко одержала победу над соперницей по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российской теннисистки. На корте соперницы провели 1 час 11 минут.Примечательно, что за весь турнир Дьяченко ни одной из пяти соперниц не проиграла ни одного сета.