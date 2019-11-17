Камера наблюдения запечатлела взрыв бытового газа в жилом доме на юго-востоке Бангладеш. Часть стены здания рухнула и завалила прохожих, оказавшихся поблизости от места ЧП. Правоохранители устанавливают причины инцидента.
В воскресенье, 17 ноября, в округе Читтагонг, расположенном на юго-востоке Бангладеш, взорвался бытовой газ. Инцидент попал в объектив камеры уличного наблюдения.
Известно, что взрыв прогремел в жилом доме. Часть стены рухнула улицу и завалила прохожих.
Как сообщают СМИ, в результате инцидента погибли семь человек. Кроме того, по данным представителя местной полиции, еще двадцать пять человек получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время эксперты выясняют причины, по которым произошла утечка газа, вызвавшая взрыв.