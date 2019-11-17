Камера наблюдения запечатлела взрыв бытового газа в жилом доме на юго-востоке Бангладеш. Часть стены здания рухнула и завалила прохожих, оказавшихся поблизости от места ЧП. Правоохранители устанавливают причины инцидента.

В воскресенье, 17 ноября, в округе Читтагонг, расположенном на юго-востоке Бангладеш, взорвался бытовой газ. Инцидент попал в объектив камеры уличного наблюдения.Известно, что взрыв прогремел в жилом доме. Часть стены рухнула улицу и завалила прохожих.Как сообщают СМИ, в результате инцидента погибли семь человек. Кроме того, по данным представителя местной полиции, еще двадцать пять человек получили травмы различной степени тяжести.В настоящее время эксперты выясняют причины, по которым произошла утечка газа, вызвавшая взрыв.