В аварии пострадали дети

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП в Гусь-Хрустальном районе, где пострадали дети, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Напомним, 15 ноября около 9 часов утра на 65 километре автодороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» микроавтобус «Газель» с детьми. По предварительной версии, 60-летняя женщина, управляющая автомобилем ВАЗ-21099, врезалась в движущийся в попутном направлении микроавтобус. Оба автомобиля съехали в кювет, а микроавтобус опрокинулся.В результате ДТП пострадали восемь человек: два педагога и шесть детей. Четверых школьников госпитализировали.