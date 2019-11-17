Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в воскресенье посетил международный авиационно-космический салон Dubai Airshow 2019.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в воскресенье посетил международный авиационно-космический салон Dubai Airshow 2019. Глава ФСВТС в общении со СМИ раскрыл подробности военно-технического сотрудничества России и Турции.По словам Шугаева, если Турция проявит заинтересованность в покупке истребителей пятого поколения Су-57, то Россия готова "проработать" этот вопрос. В любом случае, в приоритете — полное удовлетворение потребности ВКС России в новейшей технике, а лишь затем — экспорт.Ряд государств высоко оценили исключительную надежность и простоту конструкции автомата Калашникова, сказал Шугаев."Есть порядка пяти заявок на демонстрацию и поставку новейших автоматов АК-12, АК-15", — уточнил глава ФСВТС.Совместное производство зенитных ракетных систем С-400 на территории Турции пока обсуждается, сказал Шугаев. Это может стать перспективным направлением сотрудничества Москвы и Анкары. На данный момент, как ранее заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия досрочно полностью выполнила контракт по поставке Турции четырех дивизионов ЗРК С-400 с ракетами. Известно, что часть контракта на общую сумму 2,5 миллиарда долларов Турция оформила как кредит, пишет "Интерфакс".Еще несколько стран Ближнего Востока заинтересовались покупкой С-400, рассказала РИА Новости официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева. Она уточнила, что все заявки обсуждаются "в установленном порядке".