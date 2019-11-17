Американский лидер Дональд Трамп объявил, что у него все хорошо со здоровьем. Об этом он написал твит.

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что у него все хорошо со здоровьем. Об этом он написал твит.По его словам, первый этап медобследования пройден, закончится оно в следующем году. Предыдущая диспансеризация президента США пришлась на февраль. Тогда медики охарактеризовали его состояние здоровья как в целом хорошее, при росте 192 сантиметра вес Трампа составлял 110 килограммов, давление было 118 на 80.Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп начал обследование заранее, чтобы разгрузить выборный 2020 год.